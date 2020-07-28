Более 30 тысяч жителей области получат выплаты за продуктово-бытовые наборы

Более 30 тысячам жителей Костанайской области отправили деньги за продуктово-бытовые наборы. Деньги перечисляют на карточный счет людям из социально-уязвимых категорий населения, передает alau.kz

Начиная с 20 июля, в Казахстане продуктово-бытовые наборы выплачивают деньгами. Средства направляют на карточный счет людям из социально-уязвимых категорий населения. В управлении занятости нашего региона сегодня рассказали, что такие выплаты уже перечислили более чем 30 тысячам человек.

Списки людей, которым положены выплаты за продуктово-бытовые наборы, должны были формировать акиматы. По сведениям областного управления происходило это на основе имеющихся данных в электронных базах ведомств. В итоговый список вошли около 39 тысяч человек нашего региона. Больше 20 процентов из них — это жители областного центра. Основная часть людей перечисления уже получили. Среди оставшихся без начислений сейчас порядка 4 тысячи человек. К ним деньги должны поступить до конца этого месяца. Каждый, кто попадает под одну из категорий, получит 5567 тенге вместо изначально задуманного набора продуктов.

«Деньгами это проще. Если делать продуктовыми наборами, то будет встреча с людьми, контакт. А вы понимаете, что сейчас ограничение мер. И решили, что лучше именно в денежном выражении»,- пояснил Артур Дощанов, руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Станут ли проводиться такие выплаты в августе, будет зависеть от решения правительства страны. В случае продления ограничительных мер, в управлении занятости и социальных программ будут ждать дополнительного решения по выплатам.

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