Более 300 ПЦР в день. Работу санитарного поста на «Кайраке» проверил начальник ДП Костанайской области

Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, как заместитель оперативного Штаба по недопущению возникновения коронавирусной инфекции в Костанайской области проверил работу санитарного поста, который находится вблизи пограничного поста «Кайрак». Об этом сообщает пресс-служба ДП региона.

В день здесь проходят ПЦР тесты более 300 водителей грузового транспорта. Такая работа доказала свою эффективность: за сутки здесь выявляется до 2-3 случаев болезни и принимаются меры по изоляции зараженных.

Как отметил начальник ДП Бекет Аймагамбетов в приграничной зоне необходимо усилить работу мониторинговых групп в придорожных кафе и кемпингах.

«Важно проверять придорожные кафе на соблюдение всех карантинных мер, поскольку именно здесь возможно распространение вируса. Приезжают казахстанские водители, которые сдают ПЦР тест и следуют далее. Если их результат положительный, то им сообщают результат по пути и они обязаны уйти на карантин. Водители из других стран – Киргизии, России должны прибывать на границу уже с тестом», — отметил Бекет Аймагамбетов.

Особе внимание начальник ДП уделил вопросу оснащенности санитарного поста, обеспечению средствами защиты и условиями службы. Как сообщил Аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов, на территории находится 13 сельских округов, некоторые из них граничат с тремя районами Челябинской области.

«В настоящее время несколько семей в поселке Смирновка заболели. Сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации. На 10 ноября в районе 12 заболевших», — отметил Утегенов.

Начальник отдела полиции Карабалыкского района Нуржан Ахметов отметил, что оперативная обстановка в этом регионе стабильная. Наблюдается снижение регистрации уголовных правонарушений более чем на 28%. В этом году удалось добиться 100% раскрываемости краж скота. Более чем на треть снизилась преступность в общественных местах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.