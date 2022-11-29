Более 300 водителей наказали костанайские полицейские

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Все эти меры направлены соблюдение участниками дорожного движения ПДД.
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Только за последний месяц работы в усиленном варианте сотрудниками патрульной полиции к ответственности привлечено более 190 водителей за непристёгнутый ремень безопасности, 102 водителя за использование сотового телефона во время движения.
«Также к ответственности привлечено 225 пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленных местах», — отметил командир батальона патрульной полиции УП города Костаная, подполковник Ербол Мухамеджанов.
В полиции напомнили, что за использование шин не по сезону согласно части 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части 6 настоящей статьи» предусмотрен штраф в размере 5 МРП — это почти 16 тысяч тенге.
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