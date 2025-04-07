В 2024 году ветеринарной станцией Костаная было отловлено 1200 голов бродячих собак и кошек. Об этом сегодня было сказано на совещании в акимате города.

В 2025 году отлов, временное содержание, стерилизация и идентификацию бродячих собак и кошек выиграла ИП «Олейничук». Глава города отметил, что проблема с бродячими животными в Костанае только обостряется. Необходимо в срочном порядке принимать меры, подчеркнул аким областного центра.

«На уровне государства решается сейчас вопрос. Собаки так и бегают. По данным полиции, более 3000 собак. Это посчитали только участковые на своих местах, более 3000. Агрессивных очень много. Я недавно проводил встречу с населением «Колёсных рядов». В прошлом году 112 домов утилизировали. Оказывается, что получилось? Жители этих домов просто собак отпустили, сами уехали. Это получается из каждого двора, представляете? Где-то две собаки было. Как так? Собаку не взяли….к ответственности никто никого не привлечёт. Собаки без паспортов. Это к людям вопрос. Как так можно относиться? Второй вопрос — создают опасность. У нас дети в школу ходят, в тёмное время суток ходят. А там стаями бегают. Антисанитария это тоже. Я не знаю к чему это приведет. Рост идет у нас. По сути, ваше управление (Ветеринарии) не решает вопрос. Если честно компетенции нет в городе. Сейчас на уровне парламента рассматривается вопрос кардинально, что с этим будет. Но его надо решать. Любим мы животных, не любим, надо решать», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

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