На особом контроле вопрос обеспечения безопасности детей в летний период. Об этом на совещании отметила руководитель управления Костанайской области Айман Ибраева.

На начало купального сезона официально определено 26 мест для купания. Водолазами департамента ЧС в мае запланированы обследования дна акватории трех детских оздоровительных лагерей. Основными причинами гибели детей на воде в прошлом году стали купание в необорудованных местах и недостаточный контроль родителей за детьми.

«В целях предупреждения таких случаев организациями образования области в течение учебного года проводятся различные мероприятия по обучению правилам безопасности. Ежегодно, перед началом купального сезона, управлением образования издается приказ об усилении мер с дальнейшей отработкой исполнения данного приказа. В бассейнах детско-юношеских спортивных школ области проводится обучение детей плаванию, в 2025 планируется обучить более 3400 детей. Департаментом ЧС совместно с Управлением образования организована разъяснительная работа по соблюдению безопасности на воде в период летних каникул, ведется активная информационная кампания», — отметила Айман Ибраева.

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