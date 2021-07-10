Более 3000 новых случаев заражения коронавирусом выявили в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июля 2021 года в Казахстане.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 3 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 451 130 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 798,

в городе Алматы – 491,

в городе Шымкенте – 246,

в Акмолинской области – 108,

в Актюбинской области – 104,

в Алматинской области – 118,

в Атырауской области – 160,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 43,

в ЗКО – 198,

в Карагандинской области – 325,

в Костанайской области – 53,

в Кызылординской области – 50,

в Мангистауской области – 137,

в Павлодарской области – 130,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 49.

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