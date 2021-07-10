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Более 3000 новых случаев заражения коронавирусом выявили в РК

inbusiness.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июля 2021 года в Казахстане.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 451 130 случаев, из них:

  •  в городе Нур-Султан – 798,
  • в городе Алматы – 491,
  • в городе Шымкенте – 246,
  • в Акмолинской области – 108,
  • в Актюбинской области – 104,
  • в Алматинской области – 118,
  • в Атырауской области – 160,
  • в ВКО – 80,
  • в Жамбылской области – 43,
  • в ЗКО – 198,
  • в Карагандинской области – 325,
  • в Костанайской области – 53,
  • в Кызылординской области – 50,
  • в Мангистауской области – 137,
  • в Павлодарской области – 130,
  • в СКО – 40,
  • в Туркестанской области – 49.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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