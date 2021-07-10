Более 3000 новых случаев заражения коронавирусом выявили в РК

inbusiness.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июля 2021 года в Казахстане.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 3 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 451 130 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 798,
- в городе Алматы – 491,
- в городе Шымкенте – 246,
- в Акмолинской области – 108,
- в Актюбинской области – 104,
- в Алматинской области – 118,
- в Атырауской области – 160,
- в ВКО – 80,
- в Жамбылской области – 43,
- в ЗКО – 198,
- в Карагандинской области – 325,
- в Костанайской области – 53,
- в Кызылординской области – 50,
- в Мангистауской области – 137,
- в Павлодарской области – 130,
- в СКО – 40,
- в Туркестанской области – 49.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области