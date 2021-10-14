Более 3000 тысяч детей в Костанайской области посещают частные кружки и секции бесплатно

Он предусматривает занятия детей от 4 до 18 лет, сегодня ребята отдают большее предпочтение спортивным секциям. При этом самые популярные виды — это плавание, шахматы и футбол.

Определить своего ребенка бесплатно в спортивную секцию или творческий кружок стало возможно с 1 мая 2021 года, уже сегодня более 3000 детей посещают частные кружки и секции бесплатно. Подобрать подходящее направление можно на специальном сайте буквально в несколько кликов, выбрать поставщика услуги и заполнить некоторые данные. На сегодня 2500 тысячи детей в Костанайской области уже занимаются спортом в рамках гос.спортивного заказа, еще 200 на этапе оформления документов.

«На сегодняшний день, у нас информация 2 раза в день меняется и постоянно идет такая положительная динамика, поставщики у нас проводят занятия по 18 видам спорта из 71, которые есть в номенклатуре видов спорта. Вот в номенклатуре 71 вид спорта. На сегодняшний день уже получили ваучеры и занимаются 2505 детей»,- отмечает заместитель руководителя управления спорта акимата Костанайской области Елена Киреева.

Государственный спортивный заказ пока есть не во всех районах области, поскольку не везде есть частные секции. Предприниматели из Костаная, Рудного, Лисаковска Аркалыка а также Сарыкольского, Мендыкаринского и Житикринского районов уже начали заниматься с детьми бесплатно. Наибольшее количество поставщиков в городе Костанай, а самыми популярные виды спорта среди детей — футбол, шахматы и плавание.

«Поставщики работают у нас в регионах таких в городе Костанай -24. Это самое большое количество поставщиков, и по таким видам спорта волейбол, дзюдо, плаванье, теннис бокс, вольная борьба, футбол. Шахматы — очень популярный вид. Вообще 4 вида спорта наиболее востребованы, на которые больше всего заинтересованы родители и дети — волейбол, футбол,шахматы и плаванье»,- рассказывает Киреева.

Все поставщики услуг проходят квалификационный отбор. Одним из главных критериев отбора — наличие профессионального спортивного инструктора с педагогическим образованием и умение оказывать первую медицинскую помощь. В рамках государственного спортивного заказа предусмотрено, что в месяц дети должны посетить 12 занятий.

«Был такой вопрос от родителей, что я за секцию карате ребенка плачу 8 тысяч тенге. То есть если это трех разовые занятия то по гос.спортивному заказу тот же поставщик будет получать большую сумму из государства, потому что тут идет расчет на 12 занятий и сумма уже будет больше не 8 тысяч тенге. То есть все ту надо сравнивать, не все так просто, что больше или меньше»,- говорит Елена Киреева.

Что касается творческих кружков, то они работают по 12 разным направлениям и доступны ребятам из Костаная, Рудного и Мендыкаринского района. Занимаются уже более 800 детей, и 400 оформляют документы.

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