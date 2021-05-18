Более 350 тысяч жителей Костанайской области планируют вакцинировать до конца года

В начале мая в Костанайскую область пришла партия китайской вакцины арабского производства «Хаят вак». Она широко используется в Египте, Аргентине, Перу, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах и ряде других стран. В том числе и в нашей республике. Медики отмечают целый ряд преимуществ именно этой вакцины. В их числе удобство при транспортивке и хранении, сообщает alau.kz

«Хаят вак» уже становится популярным среди костанайцев. Только в первой поликлинике уже 270 человек получили первый компонент именно этого вида вакцины.

«Я сама переболела коронавирусной инфекцией сильно. С 30 мая на 1 июня у меня температура была 40, 8 дней. Я пролежала в инфекционной больнице, 8 дней — 40, еле сбили, пневмония была, поражение, так как хроническое заболевание у меня есть. Воздушно-капельным путем заразилась. Я считаю, что это хорошая вакцина, нужно идти получать и все», — говорит медсестра поликлиники №1 Костаная Ботагоз Халикова.

С Ботагоз Халиковой солидарны еще семьдесят три тысячи жителей Костанайской области, уже получивших первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. В целом же до конца этого года планируют привить 72% от населения региона, а это 364 тысячи человек. Для удобства населения прививочные кабинеты работают в тридцати одной медорганизации, в том числе и частные. Сейчас организуют и выездные бригады для вакцинации в коллективах, что называется без отрыва от производства. Если будет необходимость, для вакцинации сельских жителей будут задействовать и передвижные медицинские комплексы. Чтобы люди, желающие защитить себя от коронавирусной инфекции, смогли это сделать даже в самых отдаленных уголках нашего региона.

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