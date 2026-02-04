Жители региона по-прежнему остаются уязвимыми перед преступлениями в сети интернет. Об этом на межведомственном оперативном совещании по вопросам взаимодействия и эффективности противодействия киберпреступности сообщил прокурор Костанайской области Марат Сексембаев. По его словам, динамика цифровых угроз остаётся высокой.

Рост интернет-мошенничеств и ущерб в миллиарды тенге

В 2025 году количество интернет-мошенничеств, совершённых на территории Костанайской области, по сравнению с 2024 годом выросло более чем на 30%. Общий ущерб, причинённый преступниками, составил 4,3 млрд тенге.

При этом в начале текущего года отмечается положительная динамика. По итогам января количество интернет-мошенничеств снизилось на 25%, а уровень раскрываемости по таким преступлениям составляет порядка 70%.

Потери жителей региона в начале года

В то же время только за один месяц текущего года жители региона перечислили мошенникам 256 млн тенге. Возместить при этом удалось менее одного процента от похищенной суммы.

Совместные меры по противодействию киберпреступности

Прокурор области также рассказал о совместной работе правоохранительных органов и других заинтересованных структур по противодействию киберпреступности. Так, при поддержке акимата области в конце 2025 года в регионе начали функционировать антифрод-колл-центры. За три месяца ими было перехвачено более 11 тысяч мошеннических звонков, что позволило сократить количество жертв.

Кроме того, содействие в противодействии мошенничеству оказывают работники банковского сектора и рынка недвижимости.

Роль банковского сектора в мошеннических схемах

Благодаря активной гражданской позиции и действиям сотрудников банков и риелторов удалось сохранить в общей сложности 15 млн тенге, которые жители области уже были готовы перевести злоумышленникам. Нескольких специалистов прокуратура отметила благодарственными письмами.

В то же время финансовым учреждениям рекомендовано усилить внимание к поведению клиентов. По данным надзорного органа, в 52% случаев мошенничества потерпевшие оформляли кредиты на своё имя. Таким образом, ключевой этап доведения преступной схемы до завершения злоумышленники чаще всего реализуют через банковский сектор.

По итогам совещания был выработан комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и снижение уровня киберпреступности в регионе.

Казтелерадио предупредило об отключениях АО Казтелерадио уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и...