Более 4 тысяч школьников нуждаются в компьютерах в Костанайской области

Как известно, новый учебный год будет организован в дистанционном формате. В связи с этим, многих родителей волнует вопрос: «Кто обеспечит планшетами и ноутбуками детей из социально-уязвимых семей?» К такой категории по нашей области относится более 4 тысяч детей, сообщает alau.kz

Сведения по каждому из детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей загружены в портал «Қолдау.edu.kz», запущенный общественным объединением «Менің Атамекенім».

«В Национальной образовательной базе данных каждой школой направлены сведения о детях-сиротах, детях-инвалидах, детях, оставшихся без попечения родителей. Вот эти списки загружены на портал «Қолдау.edu.kz» этим общественным объединением. Вот эти дети и могут претендовать на помощь в ноутбуках и планшетах»,- говорит руководитель отдела управления образования акимата Костанайской области Зылка Жилкибаева.

Родители и их законные представители могут зайти на сайт «Қолдау.edu.kz» и по последним 6 цифрам ИИН ребенка проверить, состоит ли он в этом списке. Если же ребенок там числится, то помощь в приобретении планшета или ноутбука он получит в порядке своей очереди.

«Общественное объединение «Менің Атамекенім» по мере поступления на этот портал благотворительных средств заключает договор с поставщиками и с каждой школой в отдельности, где обучаются данные дети. Планшеты и ноутбуки родители и законные представители получат от школ»,- сказала Зылка Жилкибаева.

Стоит отметить, планшеты и ноутбуки — это не подарки детям, они ставятся на баланс школ и передаются родителям в пользование сроком на год по договору. То есть, в собственность детям они не передаются.

«Мы все надеемся, что наша общественность тоже не останется в стороне и примет участие в этой благотворительной акции. Желающие могут направить средства на этот портал путем онлайн-платежа как в интернет-магазине, также с помощью банковского перевода»,- сообщила Жилкибаева.

Все реквизиты указаны на портале. Кроме того, на этом же сайте функционирует раздел по проекту «Дорога в школу». Родители и их законные представители могут в режиме онлайн подать заявку на помощь в приобретении канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, теплой одежды. Для участия в акции необходимо указать только ИИН ребенка и телефон заявителей.

«В настоящее время уже поступило порядка 74 тысяч заявок. Министерство образования и науки проверит эти списки на соответствие сведений о детях, в соответствии с образовательной базой данных и останутся только эти 3 категории детей»,- рассказала Зылка Жилкибаева.

Данная платформа будет действовать в течение года, а помощь будет оказываться по мере поступления денежных средств. Управление образования обращается ко всем гражданам области, бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям в трудной жизненной ситуации.

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