Более 40 километров дороги отремонтируют на трассе Костанай – Мамлютка





В Костанайской области продолжаются работы по среднему ремонту участков автомобильной дороги республиканского значения Костанай – Мамлютка.

Ремонт проводится на отрезках с 250 по 267 километр и с 380 по 406 километр трассы. Общая протяженность обновляемых участков составляет 43 километра.

В рамках проекта уже выполнено ресайклирование дорожного основания с добавлением нового материала на участке протяженностью 6,5 километра. Также проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на 7,1 километра и устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия на протяжении 12,1 километра.

В работах задействованы 9 единиц дорожно-строительной техники и 18 специалистов.

На сегодняшний день ремонтные работы продолжаются.

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