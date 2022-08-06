Более 40 тысяч вкладчиков ликвидированного банка не пришли за своими деньгами

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После ликвидации банка второго уровня казахстанцы, которые держали там деньги, могут подать заявку на возврат средств.
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Однако более сорока тысяч вкладчиков последнего ликвидированного банка в Казахстане так этого и не сделали. О том, что стало с их деньгами, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).
Captital Bank Kazakhstan – последний ликвидированный банк второго уровня в Казахстане, который был лишен лицензии в прошлом году, передает nur.kz
Его вкладчики могли до 3 июля 2022 года включительно подать заявку на гарантийное возмещение средств из КФГД.
Всего фондом было возвращено более 92% от общей суммы гарантии – это порядка 1,6 млрд тенге. Тем не менее более сорока тысяч человек так и не обратились с заявлением о возврате средств. В этих случаях, как правило, суммы на невостребованных депозитах были небольшими.
Что стало с деньгами вкладчиков
Несмотря на то, что вклады остались невостребованными, КФГД не имеет права оставлять эти деньги у себя, а потому все они в течение 30 календарных дней после даты завершения выплат были перечислены на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.
Стоит отметить, что перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено только тем вкладчикам, чьи персональные данные соответствовали сведениям, имеющимся в базе фонда.
Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные счета с накоплениями.
По состоянию на 2 августа текущего года от КФГД на индивидуальные пенсионные счета 41 134 вкладчиков банка поступило порядка 90 млн тенге в виде добровольных пенсионных взносов. О том, как проверить поступление денег с невостребованных депозитов на счета в ЕНПФ, мы рассказывали здесь.
Можно ли вернуть деньги из ЕНПФ Просто так деньги обратно теперь не вернуть – они поступили на индивидуальные пенсионные счета своих владельцев и будут выплачены в виде пенсий при достижении соответствующего возраста.
Однако в некоторых случаях могут быть исключения. Законодательством РК предусмотрено, что таким правом могут воспользоваться вкладчики, которые не успели в течение установленного срока выплаты обратиться за гарантийным возмещением по уважительным причинам.
Что является уважительной причиной:
- срочная служба; нахождение вкладчика за пределами страны; отбывание наказания в местах лишения свободы;
- принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
- другие обстоятельства, установленные судом.
Чтобы вернуть свои средства, вкладчику необходимо заполнить специальную форму заявления, которая размещена на сайте КФГД, и приложить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствовавшие ему подать заявление на выплату гарантийного возмещения в течение срока выплаты.
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