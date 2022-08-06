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Более 40 тысяч вкладчиков ликвидированного банка не пришли за своими деньгами

Фото из новых источников

После ликвидации банка второго уровня казахстанцы, которые держали там деньги, могут подать заявку на возврат средств.

Однако более сорока тысяч вкладчиков последнего ликвидированного банка в Казахстане так этого и не сделали.  О том, что стало с их деньгами, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Captital Bank Kazakhstan – последний ликвидированный банк второго уровня в Казахстане, который был лишен лицензии в прошлом году, передает nur.kz

Его вкладчики могли до 3 июля 2022 года включительно подать заявку на гарантийное возмещение средств из КФГД.

Всего фондом было возвращено более 92% от общей суммы гарантии – это порядка 1,6 млрд тенге. Тем не менее более сорока тысяч человек так и не обратились с заявлением о возврате средств. В этих случаях, как правило, суммы на невостребованных депозитах были небольшими.

Что стало с деньгами вкладчиков

Несмотря на то, что вклады остались невостребованными, КФГД не имеет права оставлять эти деньги у себя, а потому все они в течение 30 календарных дней после даты завершения выплат были перечислены на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда.

Стоит отметить, что перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения в ЕНПФ осуществлено только тем вкладчикам, чьи персональные данные соответствовали сведениям, имеющимся в базе фонда.

Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность, и пенсионные счета с накоплениями.

По состоянию на 2 августа текущего года от КФГД на индивидуальные пенсионные счета 41 134 вкладчиков банка поступило порядка 90 млн тенге в виде добровольных пенсионных взносов. О том, как проверить поступление денег с невостребованных депозитов на счета в ЕНПФ, мы рассказывали здесь.

Можно ли вернуть деньги из ЕНПФ Просто так деньги обратно теперь не вернуть – они поступили на индивидуальные пенсионные счета своих владельцев и будут выплачены в виде пенсий при достижении соответствующего возраста.

Однако в некоторых случаях могут быть исключения. Законодательством РК предусмотрено, что таким правом могут воспользоваться вкладчики, которые не успели в течение установленного срока выплаты обратиться за гарантийным возмещением по уважительным причинам.

Что является уважительной причиной:

  • срочная служба; нахождение вкладчика за пределами страны; отбывание наказания в местах лишения свободы;
  • принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
  • другие обстоятельства, установленные судом.

Чтобы вернуть свои средства, вкладчику необходимо заполнить специальную форму заявления, которая размещена на сайте КФГД, и приложить документы, подтверждающие обстоятельства, препятствовавшие ему подать заявление на выплату гарантийного возмещения в течение срока выплаты.

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