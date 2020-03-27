Более 400 домов в Костанае находятся в зоне возможного подтопления

В Костанае продолжаются противопаводковые мероприятия. С улиц подрядчики вывезли уже более 900 тысяч кубометров снега, а сотрудники ДЧС ежедневно обходят частный сектор, чтобы выяснить, какие районы находятся в зоне возможного подтопления. Оказалось, что в городе более 400 жилых домов находятся в опасной зоне, передает alau.kz

Сотрудники департамента по ЧС активно продолжают проводить противопаводковые мероприятия. Если в районах области, на реках проходят взрывные работы. То здесь, в городе занимаются вывозом снега и очисткой ливневок.

Несмотря на то что в Костанае вывезли уже более 900 тысяч кубометров снега и многие улицы города сухие, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям находятся наготове. Все потому, что если ухудшатся погодные условия, более 400 домов окажутся в зоне подтопления. Это дома в поселке Дружба, на улице Красный кузнец и в микрорайоне Костанай-2. В этих частных домах проживает почти 2000 человек. Как рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям, в Костанае возможных зон подтопления могло быть больше. Поэтому подготовка к паводковому сезону началась еще летом.

«Противопаводковые мероприятия были проведены заблаговременно. В летний период времени и осенний период 2019 года. Это очистка и санация русел рек, расчистка каналов. В прошлом году было исполнено также одно мероприятие дорожной карты это строительство юго-западного обводного канала, протяженностью 3753 метра», — рассказал заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям г.Костанай Алмаз Тулендин.

Он снижает риск подтопления микрорайона Аэропорт. На особом контроле у чсников остается улица Кубеева, где несколько лет назад запустили ливневку. Талые воды в этот двор стекают со всего района, начиная с улицы Герцена, включая частный сектор до улицы Урожайная. А также с улицы Зерновой и заканчивая улицей Каирбекова. Вообще спасатели ежедневно обходят жилые массивы, чтобы оценить возможный риск в каждом месте. Сейчас ситуация стабильная. Но в управлении подчеркивают, что несмотря на все усилия измениться ситуация может в любой момент.

«Прочищены все водопропускные трубы в количестве 133 штуки, протяженность ливневых систем, канализаций открытого типа прочищено более 34 км и каналов более 10,4 км. Также проводились мероприятия с местной полицейской службой по выявлению лиц не вывозящих снег с личного подворья», — добавил Алмаз Тулендин.

Таких у нас с начала года было выявлено 244 человека, за не вывоз снега они были привлечены к административной ответственности. Алмаз Тулендин также добавил, что на случай высокого риска подтопления домов в городе подготовлены запасы инертных материалов. Это песок и щебень.

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