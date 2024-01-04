Более 400 фактов незаконной продажи елей выявили полицейские, сообщает Polisia.kz.

В целях выявления и пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и продажи хвойных деревьев в предновогодний период проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Ель”. На рынках, базарах и других местах создано 724 мобильных групп, в том числе 434 совместных с природоохранными органами.

Проведено свыше 2,6 тысяч рейдов. В населенных пунктах проверялась продажа хвойных деревьев, завезенных из территорий приграничных областей соседних государств, запрету их реализации в неустановленных местах, а также без соответствующих документов.

Так, в ходе операции “Ель” выявлено порядка 700 административных правонарушений, в том числе 12 фактов незаконной порубки, 425 – за их реализацию в неустановленных местах, 302 – за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. Возбуждено четыре уголовных дела.

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