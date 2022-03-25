Более 400 электронных браслетов для слежения за осужденными поступили в Костанайскую область

Решение о применении к осужденному электронных средств слежения оформляется постановлением, которое объявляется осужденному и лицам, проживающим совместно с ним, при этом разъясняется ответственность осужденного за порчу оборудования.

При установке браслета сотрудниками службы пробации разъясняются особенности эксплуатации электронного средства слежения, вручает ему памятку по их эксплуатации.

«Электронные средства слежения применяются в отношении осужденных к ограничению свободы и лиц осужденных условно. Устанавливаются сроком на один год, после применения в отношении осужденного к ограничению свободы взыскания в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, а в отношении условно осужденного на срок продленного постановлением суда пробационного контроля», — пояснил начальник отдела по руководству службами пробации ДУИС по Костанайской области Рабат Мурзатаев. То есть сотрудник службы пробации может посмотреть где находиться осужденный в определенный момент времени.

В службе считают, что после применения электронных браслетов количество повторных преступлений и административных правонарушении значительно снизится, так как осужденный будет знать что находится под круглосуточным контролем.

В Костанайскую область было передано 472 прибора электронного слежения, которые в ближайшем времени будет применяться на практике.

Напомним, что для модернизации работы в службе пробации уже применяются видеорегистраторы и биометрические терминалы для электронной регистрации осужденных. С этого года в практике будут применяться электронные браслеты, которые усовершенствуют работу всех сотрудников, каждый носитель электронного браслета будет под круглосуточном контролем.

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