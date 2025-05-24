Министерство финансов РК опубликовало перечень компаний, в которых будут проводиться налоговые проверки во втором полугодии этого года — в списке 444 субъекта, передает NUR.KZ.

Список появился на официальном сайте Министерства финансов РК. В нем перечислено 444 компании самых различных направлений деятельности.

Например, среди них такие компании, как ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», «ASIA BEER COMPANY», «Батсу — Водоканал», «Садыхан», «Alem-Oil», «Карасорский Горно-обогатительный комбинат», «Технодом Сервис», «Астана қалалық жарық» и другие.

Никаких пояснений или дополнений к опубликованному списку не приводится.

Добавим, ранее 19 мая вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах мажилиса высказался о долге блогеров по налогам. Он сообщил, что уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, порядка 360 блогеров, добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млн тенге. Работа продолжается.

А в начале мая сообщалось, что астанчане задолжали 3,5 млрд тенге по налогам: преддверии сезона отпусков налоговики обратились к гражданам, напомнив о своевременной уплате налогов.

@Автор: Юлия Павлова

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