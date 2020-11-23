Более 400 преступлений помогли раскрыть служебные собаки в Костанайской области

С помощью служебных собак раскрыто 474 преступлений. На сегодняшний день в Центре кинологической службы Департамента полиции содержится 28 служебных собак по различным направлениям службы. Работают 12 кинологов.

По области в полиции содержится еще 71 собака. Все они обученные для работы по запаховому следу человека, по поиску взрывчатых веществ, а также наркотических средств. Кроме того, отличный нюх позволяет им проводить одорологическую идентификацию, то есть экспертизу запахов.

Работа служебных собак помогает не только находить пропавших людей, но и раскрывать преступления «по горячим следам».

Например, за 10 месяцев 2020 года с помощью служебных собак раскрыто 474 преступлений.

В целом специалистами Кинологической службы ДП Костанайской области со служебными собаками осуществлено 5489 применений, из них 210 выездов по линии наркопреступности, 2446 для работы по следу, 79 по поиску взрывчатых веществ, по охране ИВС — 2736 и 18 применений при проведении одорологических выборок.

По линии криминальной полиции раскрыто 402 факта и 54 по линии противодействия наркопреступности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.