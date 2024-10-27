Традиционная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Костанайской области проходит в Астане. Среди участников — 50 предприятий из 14 районов и 3 городов области. На прилавках — более 100 наименований продуктов питания, ставших визитной карточкой региона.

У посетителей ярмарки есть возможность приобрести свежие натуральные продукты ниже рыночной стоимости на 10-15% — непосредственно от фермеров и сельзозтоваропризводителей, то есть без посредников.

В столичной ярмарке-распродаже вместе со всеми регионами страны Костанайская область участвует с 2009 года. В этот раз свою продукцию представили Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Карабалыкский, Карасуский, Камыстинский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Федоровский, Узункольский районы и города Аркалык, Рудный, Костанай.

Есть и те, кто принимают участие в этом масштабном республиканском мероприятии впервые. Среди них предприятия по производству подсолнечного масла, муки и кондитерских изделий.

Всего предприятиями Костанайской области планируется реализовать продукции в объеме 402 тонн.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.