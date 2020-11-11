Более 4000 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Костанайской области с апреля

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

10 ноября в Костанайской области зарегистрирован 61 случай COVID-19. Заболевшие: 27 жителей г. Костанай, 10 – г.Лисаковск, 6 – г.Рудный, 2 — г.Житикары, 12 – Карабалыкского района, 2 – Федоровского района, по 1 случаю в Мендыкаринском и Б.Майлина районах.

41 обследованы по самообращению, 4 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 10 ноября зарегистрировано 4050 случаев COVID-19, выписано с выздоровление 3343 человека.

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