Более 5 тыс. казахстанцев отказались от кредитов: как это повлияет на банки?

Первое кредитное бюро (ПКБ) поделилось данными, что более 5 тыс. казахстанцев добровольно отказались от кредитования. Какие последствия это может оказать на банки и что повлияло на решения людей, корреспондент inbusiness.kz узнал у экспертов.

Еще в начале 2022 года ПКБ представило на своем портале сервис “Стоп-кредит”, чтобы помочь людям защититься от кредитных мошенников при потере документов, выезде за границу или других обстоятельствах. С тех пор им воспользовалось уже более 5 тыс. казахстанцев.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что на решения об отказе от кредитования повлияла самодостаточность людей. Помимо того, чтобы просто обезопасить себя от мошенников, скорее всего, такие люди не нуждаются в кредитах, у них достаточно средств на жизнь.

“Это могут быть не богатые люди, а просто финансово дисциплинированные, которые просто считают, что брать в долг – это плохо. Плюс есть определенные люди, которые предпочитают жить именно на столько средств, сколько они зарабатывают. У них чувствительное отношение к долгу”, – сказал аналитик.

Арман Бейсембаев не видит никаких последствий для банков и кредитных учреждений в результате ухода людей от кредитования. Тем более количество тех, кто решил на время отказаться от займов, не большое.

“Я не думаю, что количество отказывающихся от кредитов критично вырастет и это будет чувствительно для банковской системы. И рано или поздно те же отказавшиеся могут вернуться и взять кредит”, – добавил аналитик.

Независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Баякаев отмечает, что отказ от кредитования может привести к сокращению объемов ссудного портфеля банков.

“Выдач станет меньше. Ссудный портфель будет сокращаться. Это и есть процентные доходы, как для банка, так и для МФО любого кредитного учреждения. Поэтому тут будут недополученные доходы от кредитных программ, что скажется на доходной части банков. С другой стороны, как минимум это будет приводить хотя бы не к ухудшению картины ссудного портфеля. Да, количество заявок сократится, но в дальнейшем они не станут проблемными из-за того, что их не профинансировали”, – ответил независимый эксперт.

По словам Нуржана Баякаева, в этом случае людям не нужны альтернативные методы финансирования, так как они в любой момент могут отказаться от поставленного ограничения, отозвав заявление, и вновь взять кредит. Он также прокомментировал, какие долгосрочные последствия можно ожидать от увеличения числа людей, отказавшихся от кредитования, для экономики Казахстана.

“Сокращение ссудного портфеля банков будет в консолидации. Для экономики Казахстана это будет отражаться в сокращении объемов кредитования, соответственно, недополученные доходы в первую очередь для банков и МФО. И если мы сами отказываемся от кредитования, значит, у нас нет потребности в деньгах. На ВВП страны это будет влиять так, что деньги в экономику не были влиты со стороны финансовых институтов”, – добавил эксперт.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.