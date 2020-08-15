Более 5 тысяч грантов выделено костанайским колледжам

Колледжам Костанайской области на новый учебный год выделено 5203 гранта. Прием заявлений от абитуриентов на занятие бюджетных мест, за которых в течение всего срока обучения оплату будет вносить государство, продлится до конца августа. Уже сейчас, отмечают чиновники, в списках претендентов порядка 5 тысяч человек. И это количество может увеличиться

Сейчас в приемной Костанайского высшего медицинского колледжа нет большого ажиотажа, как в обычные не карантинные годы. Большинство документов на прием в этом году абитуриенты сдавали онлайн. Желающих учиться медицинским специальностям немало — уже больше 1300 человек. Хотя принять на первые курсы здесь смогут примерно 700.

«В этом году у нас нет комплексного тестирования, мы принимаем зачисляя по среднему баллу аттестата. Это основные предметы, биология, химия, язык, следующий, кто проходит, мы смотрим по ходатайствам акиматов, мы сейчас смотрим еще потребность райцентров»,- сказала директор Костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим Оспанова.

Кто именно пройдет на обучение по грантам, а их в этом году выделено в 2 раза больше, чем в прошлом году — это 475 -ть, станет известно после 25 августа. Но уже сейчас, на одно место претендуют 2 человека. К примеру, на сестринское дело всего 47 грантов, а заявлений подано больше 200-сот. На специальность «фельдшер» — 100 грантов, а желающих уже 217-ть. Что касается других колледжей, а их 34 — технические, педагогические, и аграрные. На них выделено в этом году 5203 бюджетных места — это на 43 больше, нежели в 2019- ом. Уже, по данным областного управления образования, подано 5150 заявлений. И это еще не окончательная цифра.

«Снижения нет, но рост будет, потому что будет прием еще. Прием в высшие учебные заведения завершится, распределение будут и увеличится , это такая тенденция такая, мы предполагаем рост. Было 5201 еще где-то 5505 где-то»,- рассказал заместитель руководителя управления образования Костанайской области Ермек Айтмагамбетов.

Что касается распределения грантов по специализациям, то, как отметил заместитель руководителя управления образования, порядка 700-сот, к примеру, направлено на педагогические специальности. Примерно 300 — на строительные, 800-сот на специальности, связанные с сельским хозяйством. В общем, в этом учебном году в колледжах области будут обучаться более 22 тысяч студентов, среди которых чуть больше 7 тысяч — это первокурсники, 2 тысячи из этих мест — коммерческие.

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