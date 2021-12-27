Более 50 человек пострадали от мошенника, сдававшего несуществующие квартиры

Костанайскими оперативниками задержан злоумышленник, промышлявший сдачей в найм квартир в городах Алматы и Нур-Султан на длительный срок.

В настоящее время потерпевших насчитывается более 50 человек. Полицейские предполагают, что таковых может быть больше.

«Мужчина размещал объявления на сайте «Крыша.кз», где предлагал приемлемую цену за аренду жилья. Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты. Суммы варьировались в пределах от 5 до 50 тысяч тенге. При этом, общение в основном осуществлялось посредством переписки в мессенджере «WhatsApp», где «квартиросдатчик» все время по каким-то причинам откладывал или переносил показ квартир на другой период времени»,- сообщает пресс-служба ДП.

При изъятии сотового телефона у подозреваемого, оперативники были удивлены огромным количеством входящих звонков. Телефон не умолкал ни на секунду. Когда сотрудник полиции снимал трубку и отвечал на звонок, граждане с трудом верили, что попались на уловки мошенников.

«Приходилось по несколько раз повторять, что это обман, вас хотели обмануть мошенники, на самом деле нет никакой квартиры», — рассказывает сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП области Малик Абеуов.

В настоящее время в отношении 20-летнего уроженца Северо-Казахстанской области (на территории Костанайской области проживал в течение нескольких лет) проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 п.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проверяется его причастность к совершению аналогичных фактов.

Департамент полиции просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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