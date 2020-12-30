Более 50 руководителей и собственников объектов УТО привлечены к ответственности костанайскими полицейскими

Управлением по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области на предмет инженерно-технической укрепленности проверены объекты, уязвимые в террористическом отношении, к которым относятся государственные и частные учреждения, в том числе торговые центры, объекты образования и медицины, производственные и другие объекты.
В текущем году судами области за нарушения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» в отношении 3-х руководителей объектов наложены штрафы на сумму от 40 до 100 МРП.
Всего, начиная с 2017 года за ненадлежащее исполнение обязанностей по антитеррористической безопасности и невыполнение предписаний об устранении нарушений, привлечено 50 руководителей и собственников объектов, на которых наложены штрафы на общую сумму более 18 миллионов тенге.
В предстоящем 2021 году сотрудники полиции вновь приступят к проверкам объектов, уязвимых в террористическом отношении — отметил начальник УПЭ ДП области полковник полиции Дербисов Ербол Абильясарович — в этой связи руководителям и собственникам объектов следует привести состояние антитеррористической защиты в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также провести учебные занятия с персоналом объектов.
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