Более 50. Сокрытие случаев COVID-19 прокомментировал аким Костанайской области

Сокрытие новых случаев коронавируса прокомментировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, сообщает корреспондент «Хабар 24».

По его словам, более 50 фактов не учли сразу по причине того, что они требовали перепроверки. Это тесты, которые в одной лаборатории дали положительный, а в других – отрицательный результат.

По информации акима, все пациенты с подозрением на COVID-19 находятся на контроле местных властей. На данный момент в регионе зарегистрировано свыше 4 тысяч случаев коронавируса.

«Однозначно эти случаи будут включены в официальную статистику. Каждый случай сегодня исследуем. Проводим работу. Чуть более 50 случаев. Оно может вырасти или уменьшится. Работа проводится»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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