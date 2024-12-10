Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства доложил о мерах, направленных на реформирование жилищной политики и развитие строительной отрасли Казахстана.

Принят Закон, предусматривающий передачу функций местных исполнительных органов по постановке на учет и распределению жилья, в Отбасы банк, преобразованный в Национальный институт развития. Распределение жилья будет осуществляться на основе даты постановки на учет и уровня доходов граждан, что позволит в первую очередь обеспечить жильем тех, кто долгое время находится в очереди.

Одним из значимых нововведений является право приватизации арендного жилья без права выкупа, что затронет более 50 тысяч человек. Нормы, касающиеся приватизации жилья, уже вступили в силу с 4 декабря, а другие нововведения будут действовать с мая 2025 года. Министр также акцентировал внимание на внедрении института градостроительной экспертизы в начале года.

Этот механизм позволяет предотвращать отклонения от архитектурных норм на стадии градостроительного планирования, исключать нарушения при утверждении проектов. Теперь все они будут проходить обязательную экспертную проверку в РГП «Госэкспертиза». Такие меры значительно снизят коррупционные риски и помогут избежать влияния человеческого фактора, например, при выдаче исходно-разрешительной документации.

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