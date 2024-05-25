Более 50 тысяч подписей собрала петиция об утильсборе — ее рассмотрят

В соответствии со статьей 90-4 АППК РК, в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей, петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции. Об этом сообщает министерство культуры и информации РК.

Согласно статьи 90-5 АППК РК, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

«Сообщаем, что в процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

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