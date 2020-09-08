Более 50% всех посевов убрали костанайские аграрии

В Костанайской области убрали свыше 62 процентов от всей посевной площади. Средняя урожайность немного подросла, и сейчас составила 9,6 ц/га. В целом казахстанские аграрии уже убрали примерно 10 млн гектаров и намолотили 11,5 млн тонн зерновых и зернобобовых. Причем на пшеницу нового урожая уже есть потенциальные покупатели, сообщает alau.kz

Казахстанские аграрии уже намолотили 11,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, убрано 9,8 млн га. Это 63% от общей уборочной площади. В прошлом году, кстати, этот показатель составлял 34%. В 2020-ом уборочная кампания в стране началась раньше из-за погодных условий, отсутствие осадков и сильная жара привели к более раненому созреванию сельскохозяйственных культур, в том числе и хлебов. Об этом на брифинге в столице сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. На большую половину пшеницы нового урожая уже есть потенциальные покупатели.

«Основные страны — это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан, Иран. Планируем увеличить объемы экспорта зерна и муки в Китай. В этом году 18 млн тонн зерна мы планируем собрать, в принципе этот объем зерна как раз-таки на эти рынки и пойдет»,-говорит министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

Закончили уборочную кампанию в Жамбылской области, завершается страда в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Больше половины площадей убрали в Алматинской области. В Костанайской области убрали свыше 62 процента от всей посевной площади, средняя урожайность сейчас составляет 9,6 ц/га. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что точное количество собранного зерна известно, благодаря цифровизации отрасли, которая продолжится и дальше.

«Работа по повышению прозрачности работы ХПП ведется, более двух лет назад началось, благодаря тому, что действуют электронные расписки против приписок. Работы будут вестись 10 компаниями, и мы будем выбирать, но понимать нужно, что цифровизация ХПП — это дополнительные затраты для бизнес, нужно вести переговоры»,- заключил Сапархан Омаров.

По официльаным данным, валовой сбор урожая зерновых в чистом весе в 2019 году составил 17,4 млн тонн. В 2020-ом по предварительным прогнозам намеревались собрать до 20,5 млн тонн, 3 млн тонн из них в Костанайской области. Урожай в стране планируется распределить примерно так: 3,5 млн тонн будут направлены на продовольственные цели, 4,2 млн тонн — на фураж, 2,1 млн тонн — на семена, и на промышленную переработку — 700 тыс. тонн, оставшуюся часть аграрии намерены продать.



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