Более 50 жителей Лисаковска планируют призвать на срочную службу





В рамках осенней призывной кампании из Лисаковска в различные воинские формирования планируют направить 53 человека.

Одним из первых этапов призыва является медицинское освидетельствование. Будущие военнослужащие проходят осмотр у девяти врачей разных профилей, после чего определяется категория их годности к службе.

При дальнейшем распределении учитываются не только состояние здоровья, но и образование, специальность, а при отборе в отдельные подразделения — личные и морально-деловые качества призывников.

«В первую очередь сейчас мы комплектуем Пограничную службу Комитета национальной безопасности, затем Национальную гвардию, Вооружённые силы, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Службу государственной охраны», — рассказал начальник группы призыва отдела по делам обороны Лисаковска Амир Жауаров.

Около 20 человек направят в Национальную гвардию

Одним из ключевых направлений стал отбор в ряды Национальной гвардии. Из Лисаковска туда планируют направить около 20 человек.

Военнослужащие Национальной гвардии обеспечивают общественный порядок, несут службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы и охраняют важные государственные объекты. В связи со спецификой работы к кандидатам предъявляются особые требования.

Как сообщил старший помощник начальника штаба по отбору и изучению призывников воинской части 6697 Асан Табиев, в Национальную гвардию не принимают ранее судимых или привлекавшихся к уголовной ответственности граждан. Также учитываются состояние здоровья и образование призывника.

После прохождения срочной службы военнослужащие могут получить сертификат для поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, у них есть возможность продолжить карьеру в силовых структурах и претендовать на образовательные гранты.

Среди будущих военнослужащих — 23-летний Мадиар Амиров, который сейчас работает в крестьянском хозяйстве.

«Я думал о пограничной службе. В целом отношусь к призыву спокойно и с готовностью пойду служить», — отметил молодой человек.

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