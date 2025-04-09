Более 500 автомобилей с подложными номерами выявили во время рейдов в Казахстане

С 10 по 14 июня сотрудники полиции провели по всей стране республиканские рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилей с поддельными государственными регистрационными номерными знаками.
Выявлено более 22 тысяч нарушений
По данным МВД, в ходе проверок было пресечено свыше 22 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них — около 500 фактов установки и эксплуатации транспортных средств с подложными государственными регистрационными номерными знаками.
Кроме того, полицейские выявили более 1,5 тысячи автомобилей, которые эксплуатировались без государственных номерных знаков.
На специализированные стоянки было помещено порядка 2,5 тысячи транспортных средств.
В МВД заявили об умышленном характере нарушений
Как отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы, выявленные факты свидетельствуют о том, что использование подложных номеров зачастую носит умышленный характер и связано с попытками избежать ответственности за нарушения законодательства.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают реализовывать принцип «Закон и Порядок» и придерживаются политики нулевой терпимости к правонарушениям.
Рейды будут продолжены
В МВД заверили, что каждому выявленному нарушению будет дана правовая оценка, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством.
Работа по выявлению автомобилей с поддельными номерами и другими нарушениями будет проводиться на постоянной основе.
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