Более 500 автомобилей с подложными номерами выявили во время рейдов в Казахстане





С 10 по 14 июня сотрудники полиции провели по всей стране республиканские рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилей с поддельными государственными регистрационными номерными знаками.

Выявлено более 22 тысяч нарушений

По данным МВД, в ходе проверок было пресечено свыше 22 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них — около 500 фактов установки и эксплуатации транспортных средств с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Кроме того, полицейские выявили более 1,5 тысячи автомобилей, которые эксплуатировались без государственных номерных знаков.

На специализированные стоянки было помещено порядка 2,5 тысячи транспортных средств.

В МВД заявили об умышленном характере нарушений

Как отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы, выявленные факты свидетельствуют о том, что использование подложных номеров зачастую носит умышленный характер и связано с попытками избежать ответственности за нарушения законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают реализовывать принцип «Закон и Порядок» и придерживаются политики нулевой терпимости к правонарушениям.

Рейды будут продолжены

В МВД заверили, что каждому выявленному нарушению будет дана правовая оценка, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Работа по выявлению автомобилей с поддельными номерами и другими нарушениями будет проводиться на постоянной основе.

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