Более 500 км автодорог будет отремонтировано в Костанайской области — А.Мухамбетов

Глава области Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК заявил, что сейчас доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 78%, по итогам текущего года долю планируется довести до 85%.

В текущем году будет отремонтировано более 500 км автодорог и 220 улиц населенных пунктов.

В этом году в рамках реализации Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» планируется построить 450,5 тыс. кв. м жилья, сдать более 4-х тысяч квартир.

С начала года уже введено 169,1 тыс.кв.м. жилья, с ростом на 3,4%. На 16,7% выросли инвестиции в жилищное строительство.

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