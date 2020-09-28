Более 500 тысяч цыплят и кур утилизируют из-за птичьего гриппа на Аркалыкской птицефабрике

На Аркалыкской птицефабрике утилизируют все поголовье – сотни тысяч цыплят и кур-несушек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.
На яичной птицефабрике возле города Аркалык подтвердился диагноз — птичий грипп.
«Отгрузки яйца с этой фабрики мы приостановили ещё неделю назад, когда начался сверхнормативный падёж. Чтобы предотвратить распространение вируса, согласно закона «О ветеринарии», мы вынуждены утилизировать 100% поголовья цыплят и кур несушек, что составляло до начала падежа 502 000 голов. Будем подсчитывать убытки, но утилизация обязательно должна быть проведена, чтобы минимизировать риски для здоровья людей и поголовья птиц на других фабриках страны»,- написал Максим Божко.
Напомним, ранее Аркалыкскую птицефабрику закрыли на карантин.
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