На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране начнётся массовое переименование улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Это решение принято в преддверии 80-летия Победы, которую будут отмечать в 2025 году. По его словам, данная инициатива направлена на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. Президент отметил, что имена настоящих героев не должны быть забыты, а увековечение их подвигов — важный долг перед историей.

Он подчеркнул, что во многих населённых пунктах улицы до сих пор носят нейтральные или не имеющие особого значения названия, и настало время придать им смысл, связанный с подвигами тех, кто защищал Родину.

«Буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно-историческое значение. Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену. И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права. На днях по моему поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны. О подготовке к празднованию 80-летия Победы я объявил заблаговременно, более года назад. Мы приняли и сейчас реализуем специальный план «Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», которым предусмотрено около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. И, конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение»,- подчеркнул Токаев.

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