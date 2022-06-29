Более 500 заявок. Льготное кредитование жилья стартовало в Костанайской области

Программа льготного кредитования жилья «Бакытты отбасы» не новый, а уже известный казахстанцам банковский продукт. Он создан для того, чтобы семьи с невысоким доходом, подходящим по любой из трех категорий, могли приобрести жилье.

Речь идет о многодетных и неполных семьях, а также о семьях, в которых есть ребенок с инвалидностью.

«В этом году у нас старт был 20-го июня. Будет продолжен до 19-го июля. Все клиенты, подходящие по этим категориям, могут на нашем сайте в разделе «Программы банка» подать заявку на участие в этой программе. В дальнейшем будет сформирован список и резервный список, которых мы будем вызывать в банк для подтверждения доходов», — сообщил начальник отдела развития бизнеса КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

В прошлом году более сотни жителей нашей области смогли улучшить свои жилищные условия, благодаря льготному кредитованию. В этом году только за восемь дней со дня старта приема заявок, уже подано более пятисот заявок. При рассмотрении заявок участников программы «Бақытты отбасы» будут учитываться доходы граждан. На каждого члена семьи за последние шесть месяцев они не должны превышать 115 905 тенге.

«По данной программе предусмотрен кредит для клиентов — 10 миллионов это в областных центрах, и 15 миллионов это Астана, Алматы, Актау и Шымкент. На данную сумму клиенты могут приобретать как вторичку, так и первичку. Первоначальный взнос составляет 10 процентов, ставка кредитования по данной программе — 2% годовых», — говорит Амир Искендиров.

В этом году на реализацию программы «Бақытты отбасы» выделен 51 миллиард тенге. Планируется прокредитовать более пяти тысяч семей. Также как и в прошлом, в этом году

этом приоритет при распределении лимитов между участниками программы, будет отдан семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.