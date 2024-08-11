Более 5000 детей со всей Костанайской области получат помощь

В 2001 году Костанайская область запустила акцию под названием «Дорога в школу». Она направлена на помощь семьям, которые по каким-либо причинам не могут полноценно и качественно подготовить детей к учебному году.

Позже костанайскую акцию запустили по всей стране.

«За прошлый год наши предприятия, индивидуальные предприниматели, госорганы, фонды, неравнодушные граждане внесли свой вклад и помогли собрать к школе свыше 7000 тысяч детей, и помощь была оказана на сумму более 100 миллионов тенге. По предварительным сведениям планируется охватить по вот такой благотворительной спонсорской помощью свешу 5000 детей из социально-уязвимых категорий населения», — сообщила пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области.

Акция стартовала 1 августа. На сегодня помощь оказана уже 350 детям. Например, в областной мечети уже приступили к покупке школьных принадлежностей. В этой программе они участвуют с 2012 года. В прошлом году с помощью спонсоров и пожертвований они смогли обеспечить канцтоварами и одеждой более 1000 детей из разных уголков области.

«С тех пор как мы вот занимаемся, с каждый годом лучше стараемся дать. К нам обращаются малоимущие семьи, они приходят — пишут заявления. Они должны же записать, рассказать в какой класс ходят их дети, девочка, мальчик. Исходя из этого мы обходим состоятельных людей, спонсоров своих и покупаем сумки», — говорит наиб имам Костанайской областной мечети Бакытжан Икрам.

Имам отметил, что прихожане, благотворители, мелкие и крупные предприниматели с радостью идут им навстречу. Некоторые просто приносят хорошую одежду или канцелярию. А уже в мечети формируют из этого готовые наборы и для мальчиков, и для девочек.

«Это тетради в клетку и линейку, также вот обложки, также вот цветные раскраски, и альбом для рисования.

Для старшеклассников, немного по иному, также тетради, общие тетради, тетради вот эти тонкие, обложка для тетрадей. И циркуль, транспортир», — сказал наиб имам.

Бақытжан Икрам добавил, что наполняемость рюкзака зависит от запроса родителей. Также по просьбе семьи они приобретают школьную форму, спортивные костюмы и обувь. В управлении образования рассказали, что для граждан работает горячая линия 8-714-2-37-07-97

Позвонив, вы сможете узнать всю информацию о том, как предоставить помощь или как получить ее в своем городе. Акция завершится 30 сентября.

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