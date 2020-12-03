Более 5000 религиозных сайтов признаны деструктивными и заблокированы в РК

Религия все больше уходит в интернет. Службы и молитвы для населения проводятся онлайн, об этом говорят специалисты профильного управления. Чтобы сохранить стабильную религиозную обстановку в регионе, эксперты тоже направили все свое внимание на социальные сети, передает alau.kz

Сотрудники управления по делам религий переместились в интернет-пространство. Во всемирной паутине они пытаются найти и обезвредить тех, кто ловит доверчивых костанайцев на удочку деструктивных течений. И делать это специалистам становится сложнее, поскольку количество сайтов религиозной направленности растёт. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 2 тысячи.

«Имеется система кибернадзор, в эту систему внесено более 7000 сайтов и из них более 5000 признаны экстремистскими. Данные сайты они заблокированы на территории Республики Казахстан, в этом направлении работа продолжается», — рассказал главный специалист управления по делам религий Костанайской области Нурсултан Абишев.

Эксперты уверены, что проводить работу по просвещению населения, в особенности молодежи, нужно через интернет. Поэтому свои силы они сейчас направляют на популярные социальные сети. Там размещаются мультипликационные фильмы, профилактические видеоролики. Один из вопросов, на который дается ответ, как отличить традиционное религиозное течение от деструктивного?

«Они говорят только мы правы, слушайся только нас, только мы достигнем обещанных целей, тоталитарный режим у них, есть у них только один руководитель и ему нужно подчиняться. То есть деструктивные организации, они пытаются манипулировать людьми», — пояснил Нурсултан Абишев.

Как известно, из-за пандемии деятельность религиозных объектов приостановлена. Поэтому интернет стал актуален как никогда. Нурсултан Абишев указал, что религиозные объединения проводят свою работу в онлайн режиме, это и службы, и молитвы. Подобную онлайн работу проводят и в управлении. Круглые столы и встречи заменили видеоконференции с населением.

«Для этого в области организована работа 21 информационно-разъяснительной группы, в которые в состав входят 137 человек. Ее членами являются теологи, религиоведы, государственные служащие в области религии», — добавил Нурсултан Абишев.

В управлении отметили, что на сегодня в области зарегистрировано 109 религиозных организаций, которые включены в 10 конфессий.

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