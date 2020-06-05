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Более 53 тысяч жителей Костанайской области получили отсрочку по кредитам

ru.sputniknews.kz

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Более 53 тыс. жителей Костанайской области получили отсрочку по кредитам. Еще 6 -ти тысячам было отказано, поскольку они не смогли доказать, что их финансовое положение ухудшилось в результате введения в Казахстане режима чрезвычайного положения. Отсрочка дается на три месяца, и до 15 июня у людей все еще есть возможность ее получить. После прием заявлений будет приостановлен, сообщает alau.kz

В конце марта президент страны поручил предоставить кредитные каникулы тем казахстанцам, чьё финансовое положение ухудшилось в результате введения в республике режима чрезвычайного положения. Для этого утвержден специальный механизм приостановления на три месяца выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения. как отмечают в костанайском управлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, от жителей Костанайской области было подано свыше 60 тыс. заявок, 53-ем тыс. из них отсрочку предоставили.

«Если разделить по категориям обратившихся более 10 тыс. — социально-уязвимые, МСБ- 420 заявок, причины отказа — не подтверждение факта ухудшения финансового состояния»,- говорит начальник управления региональных представителей в Костанае агенства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асет Куанышбаев.

Асет Куанышбаев подчеркивает, что отсрочка не подразумевает за собой невыплату своих долгов населением. Решаясь на нее, людям важно учитывать свое финансовое положение, а также условия предоставления отсрочки по кредитам, которые отличаются у разных банков. Ведь по истечении трех месяцев, людям нужно будет оплатить свои долги на новых условиях, которые желательно узнать заранее.

«Все это обсуждается с самим заемщиком, то есть заемщикам дается возможность либо прибавлением к трем месяцам к концу этого срока. если срок 21 год прибавляется к последнему месяцу. Или же по желанию единоразовому»,- сообщил Асет Куанышбаев.

Вообще, согласно официальной информации, более 1,8 млн казахстанцев получили отсрочки по займам, а это 34% от общего числа заёмщиков -физических лиц. Нужно так же подчеркнуть, что до 15 июня у людей еще есть возможность подать заявление на отсрочку по кредитам. После прием заявлений будет приостановлен.

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