Более 6 млн казахстанских детей в ожидании выплат с 1 января

Ожидается, что ежегодно между теми, кому нет еще 18 лет будут распределяться средства и накапливаться в банках. После совершеннолетия молодой человек сможет потратить их на жилье или образование, передает Atameken Business.

Одновременно учиться самой и проверять домашнее задание у дочери вынуждена Сара Баймуханова. Пока младший ребенок в детском саду, женщина со старшей дочкой на курсах повышения квалификации. Новые навыки позволят кондитеру зарабатывать больше, ведь матери-одиночке рассчитывать больше не на кого. Говорит, хорошо, что с января ее дочери станут участницами беспрецедентной программы от президента. За годы, возможно, удастся накопить на хорошее образование.

«Я одна воспитываю двоих детей и мне очень нелегко одной. Я слышала про эту программу, что детям будут начислять по 150 долларов. Таким как я очень тяжело. Не факт, что смогу заработать такие большие деньги, чтобы вкладывать в будущее, как например обучение, курсы, дополнительные занятия, на спорт записаться. Это тоже траты», — говорит жительница Шымкента Сара Баймуханова.

С января нового года половину инвестиционного дохода Национального фонда будут раз в год распределять среди несовершеннолетних. Воспользоваться ими молодые люди смогут в 18 лет. Правда, снять сумму со счета можно будет только на улучшение жилищных условий или на образование, в том числе и за рубежом. Родители детей с особенностями развития, сетуют, что нельзя будет деньгами воспользоваться на лечение. Но уже и такое предназначение средств – хорошее дело, считает экономист Арман Байганов. Причем не только для казахстанских семей, но и экономики в целом.

«Это еще улучшит прозрачность национальных компаний. Само общество и государство будет детально смотреть, анализировать деятельность компаний, например, Самрук-Казына, чтобы у них доходность была выше, чем ранее. Контроль с общества будет более усилен. Сейчас с позиции, что доходность ниже, но государство будет развиваться и с развитием государства доходность Нацфонда и отчисления будут намного выше», — сказал экономист Арман Байганов.

Правда, для того чтобы росли отчисления из Национального фонда, правительство должно лучше работать, считает экономист. А еще предстоит отказаться от теневой экономики и коррупции. Это позволит увеличить инвестиционный приток в Нацфонд.

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