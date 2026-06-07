Более 6 млрд тенге ещё предстоит вернуть после проверки пенсионных выплат





Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал результаты проверки Высшая аудиторская палата, в ходе которой были выявлены нарушения при назначении и выплате пенсий, передает lsm.kz

Аудит выявил выплаты умершим и пропавшим гражданам

По словам министра, аудит охватывал период с 2020 по 2024 год. В ходе проверки были выявлены случаи начисления пенсионных выплат умершим и без вести пропавшим гражданам.

По решению суда было списано около 500 миллионов тенге. Эти средства были связаны с выплатами примерно 120 получателям, которые впоследствии скончались.

Иностранцам выплатили более 20 млрд тенге

Также аудиторы установили факты выплаты пенсий 67 тысячам иностранных граждан на общую сумму 20,8 миллиарда тенге.

Как отметил глава Минтруда, большая часть средств уже возвращена государству. По его словам, 57 тысяч человек вернули около 13,5 миллиарда тенге.

В настоящее время Государственная корпорация Правительство для граждан продолжает работу по возврату оставшейся суммы. Речь идёт примерно о 6 миллиардах тенге, которые должны вернуть около 4,4 тысячи иностранных граждан.

Выплаты иностранцам предусмотрены международным соглашением

Министр подчеркнул, что Казахстан является участником международного договора, который предусматривает пенсионное обеспечение иностранных граждан, работавших в стране и осуществлявших пенсионные отчисления.

По его словам, аналогичные права имеют и граждане Казахстана, которые трудятся за рубежом и делают пенсионные взносы в других государствах.

Названа причина перебоев в работе ряда интернет-сервисов Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов в Казахстане были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии...

Костанайцев предупредили об ограничениях в передвижении 8 июня в Костанае пройдут плановые учения, направленные на отработку взаимодействия комплексных сил полиции. Как...