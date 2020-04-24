Более 60 нарушений режима выявили за сутки в Костанайской области

Более шестидесяти нарушений режима чрезвычайного положения выявлено за сутки 23 апреля в Костанайской области. Из городов лидирует по этому показателю Рудный. Там режим нарушен 15 раз.

В Житикаре нарушений зарегистрировано 6, в Костанае 5, в Лисаковске и Аркалыке по 4. Из районов отличился Костанайский, где привлечены к ответственности 8 нарушителей. В Мендыкаринском районе зафиксировано 6 проступков, в Сарыкольском 4, в Ауликольском 3. В Амангельдинском, Жангельдинском, Карабалыкском, Наурзумском, и Карасуском районах зарегистрировано по два нарушения. В Камыстинском районе привлечён 1 человек.

В одном из случаев жителя области наказали за отсутствие перчаток, очевидно продавца в торговой точке. Два заведения не прекратили свою деятельность после 22 часов, за что накажут их владельцев. Остальные 63 нарушителя, это бесцельно находившиеся на улице люди. Сначала введения чрезвычайного положения сотрудниками полиции за нарушение режима привлечено почти 700 человек, судами рассмотрено более 400 административных материалов. Только по 64 вынесены предупреждения. Более 250 человек оштрафованы на 26,5 тысяч тенге. 85 человек подвергнуты административному аресту. В настоящее время на рассмотрении в судах находятся еще 267 материалов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.