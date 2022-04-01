Более 60 тысяч россиян въехали в Казахстан за неполный месяц

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В Пограничной службе КНБ рассказали о въехавших на территорию страны россиянах, передает Tengrinews.kz.
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Пограничная служба КНБ в ответ на запрос редакции сообщила, что с 24 февраля по 17 марта в Казахстан въехало 60 268 граждан Российской Федерации.
Напомним, что ранее министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что в Казахстане находится порядка 100 тысяч граждан России. По его словам, большого наплыва трудовых мигрантов со стороны России на наблюдается.
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