Более 600 жалоб на светофоры поступило от костанайцев за месяц

Костанайцы продолжают жаловаться в службу Айкомек на некорректную работу светофоров. Только за апрель люди оставили больше 600 обращений по этому поводу, в среднем — это 15 звонков в день. Помимо этого жители города высказывают недовольство работой местной полицейской службы. Аким Костаная рекомендовал полицейским отработать поступившие к ним заявления, как можно быстрее.

Аким Костаная озвучил статистику звонков костанайцев в службу Айкомек. Привычно много обращений связано с вывозом мусора, отключением электроэнергии, графиком движения общественного транспорта. Но в лидерах — звонки жителей областного центра на некорректную работу светофоров. За апрель их в Айкомек поступило больше 600, по 15-20 жалоб в день.

«Вообще у нас светофоры некорректно работают, вот то одна панель работает, то начинают они моргать цветомузыка или еще что -то у вас хоть мобильная группа ездит или вы не может охватить? По светофорам должно закрываться, у вас есть заявки просроченные за неделю. Закрываете, но, к сожалению, у нас светофоры некорректно работают в любом случае», — Марат Жундубаев, аким Костаная.

Подрядчики отмечают, что делают все, что могут. В этом году, отметил аким, планируется установка, ремонт и замена 42 светофорных объектов. Возможно, это изменит ситуацию. Еще один пункт, по которому растет количество обращений, это работа местной полицейской службы. Люди отмечают, что их заявления полицейские рассматривают слишком долго.

«Примите меры, это тоже нонсенс, возьмите с Айкомека. что у них было корректно не корректно вот эта информация и отрабатывайте со старшими районов понятно, что в полицейскую службу будут обращаться, это как скорая помощь, каждый день, поэтому отрабатывайте, а если вопрос без ответа- это будет недовольство граждан», — Марат Жундубаев, аким Костаная.

По словам акима, в этом году у местной полицейской службы очень много работы. Больше тысячи заявлений стражи порядка уже рассмотрели, и лишь 8 процентов в общей статистике остаются неотработанными. По сравнению с прошлым годом эта цифра серьезно выросла и ее нужно исправлять, подчеркнул Марат Жундубаев.

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