Более 64 тысяч человек выехали из Казахстана во время беспорядков — КНБ

dw.com
Во время беспорядков из Казахстана уехало более 64 тысяч человек. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На официальный запрос Tengrinews.kz в пресс-службе Пограничной службы КНБ сообщили, что в период с 4 по 12 января 2022 года все пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан работали в штатном режиме и выехало из страны 64 048 граждан Казахстана.
«При этом в связи с беспорядками с 6 по 12 января 2022 года в аэропорту города Алматы международные рейсы не оформлялись. Пропуск лиц, в том числе через сухопутные пункты пропуска, осуществляется в соответствии с требованиями Порядка пересечения границы на период карантинных ограничений, утвержденного Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана», — добавили в ведомстве.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области