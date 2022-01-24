USD 435.1
EUR 493.27
RUB 5.69
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Более 64 тысяч человек выехали из Казахстана во время беспорядков…

Более 64 тысяч человек выехали из Казахстана во время беспорядков — КНБ

dw.com

Vinkmag ad

Во время беспорядков из Казахстана уехало более 64 тысяч человек. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ, передает Tengrinews.kz.

На официальный запрос Tengrinews.kz в пресс-службе Пограничной службы КНБ сообщили, что в период с 4 по 12 января 2022 года все пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан работали в штатном режиме и выехало из страны 64 048 граждан Казахстана.

«При этом в связи с беспорядками с 6 по 12 января 2022 года в аэропорту города Алматы международные рейсы не оформлялись. Пропуск лиц, в том числе через сухопутные пункты пропуска, осуществляется в соответствии с требованиями Порядка пересечения границы на период карантинных ограничений, утвержденного Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана», — добавили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области
Следующая новость

Прогноз погоды на 25-27 января