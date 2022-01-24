Более 64 тысяч человек выехали из Казахстана во время беспорядков — КНБ

Во время беспорядков из Казахстана уехало более 64 тысяч человек. Об этом сообщили в Пограничной службе КНБ, передает Tengrinews.kz.

На официальный запрос Tengrinews.kz в пресс-службе Пограничной службы КНБ сообщили, что в период с 4 по 12 января 2022 года все пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан работали в штатном режиме и выехало из страны 64 048 граждан Казахстана.

«При этом в связи с беспорядками с 6 по 12 января 2022 года в аэропорту города Алматы международные рейсы не оформлялись. Пропуск лиц, в том числе через сухопутные пункты пропуска, осуществляется в соответствии с требованиями Порядка пересечения границы на период карантинных ограничений, утвержденного Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана», — добавили в ведомстве.

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