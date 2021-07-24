Более 6500 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 июля 2021 года в Казахстане.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 521 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 522 638 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1522,
в городе Алматы – 1080,
в городе Шымкенте – 507,
в Акмолинской области – 193,
в Актюбинской области – 250,
в Алматинской области – 220,
в Атырауской области – 446,
в ВКО – 101,
в Жамбылской области – 108,
в ЗКО – 309,
в Карагандинской области – 750,
в Костанайской области – 167,
в Кызылординской области – 170,
в Мангистауской области – 255,
в Павлодарской области – 211,
в СКО – 123,
в Туркестанской области – 109.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области