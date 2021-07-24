Более 6500 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 июля 2021 года в Казахстане.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 521 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 522 638 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1522,

в городе Алматы – 1080,

в городе Шымкенте – 507,

в Акмолинской области – 193,

в Актюбинской области – 250,

в Алматинской области – 220,

в Атырауской области – 446,

в ВКО – 101,

в Жамбылской области – 108,

в ЗКО – 309,

в Карагандинской области – 750,

в Костанайской области – 167,

в Кызылординской области – 170,

в Мангистауской области – 255,

в Павлодарской области – 211,

в СКО – 123,

в Туркестанской области – 109.

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