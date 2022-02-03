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Более 7,5 тысячи случаев заражений коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки (2 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султане – 907,
  • в городе Алматы – 1 549,
  • в городе Шымкенте – 75,
  • в Акмолинской области – 607,
  • в Актюбинской области – 247,
  • в Алматинской области – 358,
  • в Атырауской области – 149,
  • в ВКО – 310,
  • в Жамбылской области – 123,
  • в ЗКО – 351,
  • в Карагандинской области – 1 201,
  • в Костанайской области – 503,
  • в Кызылординской области – 48,
  • в Мангистауской области – 67,
  • в Павлодарской области – 758,
  • в СКО – 369,
  • в Туркестанской области – 34.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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