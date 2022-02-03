Более 7,5 тысячи случаев заражений коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (2 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 907,

в городе Алматы – 1 549,

в городе Шымкенте – 75,

в Акмолинской области – 607,

в Актюбинской области – 247,

в Алматинской области – 358,

в Атырауской области – 149,

в ВКО – 310,

в Жамбылской области – 123,

в ЗКО – 351,

в Карагандинской области – 1 201,

в Костанайской области – 503,

в Кызылординской области – 48,

в Мангистауской области – 67,

в Павлодарской области – 758,

в СКО – 369,

в Туркестанской области – 34.

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