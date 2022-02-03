Более 7,5 тысячи случаев заражений коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (2 февраля) в Казахстане зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев, из них:
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- в городе Нур-Султане – 907,
- в городе Алматы – 1 549,
- в городе Шымкенте – 75,
- в Акмолинской области – 607,
- в Актюбинской области – 247,
- в Алматинской области – 358,
- в Атырауской области – 149,
- в ВКО – 310,
- в Жамбылской области – 123,
- в ЗКО – 351,
- в Карагандинской области – 1 201,
- в Костанайской области – 503,
- в Кызылординской области – 48,
- в Мангистауской области – 67,
- в Павлодарской области – 758,
- в СКО – 369,
- в Туркестанской области – 34.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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