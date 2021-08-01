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Более 7,8 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

inbusiness.kz

За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀

Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

  • в Нур-Султане — 1507,
  • в Алматы — 1535,
  • в Шымкенте — 585,
  • в Акмолинской области — 256,
  • в Актюбинской области — 251,
  • в Алматинской области — 334,
  • в Атырауской области — 415,
  • в Восточно-Казахстанской области — 198,
  • в Жамбылской области — 222,
  • в Западно-Казахстанской области — 185,
  • в Карагандинской области — 974,
  • в Костанайской области — 252,
  • в Кызылординской области — 201,
  • в Мангистауской области — 254,
  • в Павлодарской области — 300,
  • в Северо-Казахстанской области — 151,
  • в Туркестанской области — 183.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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