Более 7,8 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

inbusiness.kz
За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀
Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:
- в Нур-Султане — 1507,
- в Алматы — 1535,
- в Шымкенте — 585,
- в Акмолинской области — 256,
- в Актюбинской области — 251,
- в Алматинской области — 334,
- в Атырауской области — 415,
- в Восточно-Казахстанской области — 198,
- в Жамбылской области — 222,
- в Западно-Казахстанской области — 185,
- в Карагандинской области — 974,
- в Костанайской области — 252,
- в Кызылординской области — 201,
- в Мангистауской области — 254,
- в Павлодарской области — 300,
- в Северо-Казахстанской области — 151,
- в Туркестанской области — 183.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области