Более 7,8 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀

Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

в Нур-Султане — 1507,

в Алматы — 1535,

в Шымкенте — 585,

в Акмолинской области — 256,

в Актюбинской области — 251,

в Алматинской области — 334,

в Атырауской области — 415,

в Восточно-Казахстанской области — 198,

в Жамбылской области — 222,

в Западно-Казахстанской области — 185,

в Карагандинской области — 974,

в Костанайской области — 252,

в Кызылординской области — 201,

в Мангистауской области — 254,

в Павлодарской области — 300,

в Северо-Казахстанской области — 151,

в Туркестанской области — 183.

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