Более 7 млн казахстанцев должны по кредитам

Общая сумма займа составляет свыше 15 трлн тенге.

В Национальном банке Республики Казахстан сообщили сведения, сколько казахстанцев взяли кредиты в банках, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт мажилиса парламента РК.

Данная информация представлена в ответе Нацбанка на официальный запрос депутатов мажилиса от 23 июня этого года. Он касался вопроса проблемы закредитованности населения республики.

В ответе говорится, что Нацбанк в целях формирования макропруденциальной политики вправе вводить ограничения на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями в целях предотвращения угрозы возникновения системного финансового кризиса.

«В рамках данной компетенции Национальным банком устанавливается максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки (далее – КДН), равный 0,5. При этом порядок расчета и применения КДН устанавливается Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) и включен в состав пруденциальных нормативов. Таким образом, контроль за соблюдением банками и МФО пруденциальных нормативов, в том числе расчета КДН, входит в компетенцию Агентства», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2023 года 7 939 000 казахстанцев имеют кредит в банке. Общая сумма займа составила более 15 трлн тенге.

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