Более 7 тысяч ошибок: школы Казахстана могут остаться без учебников к 1 сентября





Общественники опасаются срыва поставок учебников к началу нового учебного года. Причиной называют отсутствие приказа Министерства просвещения, который должен определить перечень учебной литературы и запустить весь процесс ее закупки, печати и доставки в школы, сообщает 31 канал.

По словам эксперта в сфере образования Гульнар Умаровой, в предыдущие годы такой документ утверждали уже в марте или апреле. В этом году приказ до сих пор не принят, несмотря на то что средства на закуп учебников уже предусмотрены в бюджетах регионов.

«В бюджет во всех регионах заложили закуп этих учебников, но так как этого приказа нет, у них нет основания для закупа определенного перечня учебников. Не началась печать, не запущены закупки, при этом нет информации, по каким причинам издательства не могут приступить к работе», — отметила она.

Эксперт пояснила, что без утвержденного перечня акиматы не могут объявить тендеры, издательства — начать печать, а логистические компании рискуют не успеть доставить книги к началу учебного года, особенно в сельские и отдаленные населенные пункты.

Ранее заместитель премьер-министра Аида Балаева сообщила, что задержка связана с масштабной проверкой качества учебников. По ее словам, в них было выявлено более семи тысяч ошибок, которые необходимо устранить.

Согласно озвученным срокам, до 30 августа школы должны получить учебники для 3-х и 7-х классов. Учебники для 4-х и 9-х классов планируется поставить до 1 января 2027 года, а для 8-х классов — до 1 апреля 2027 года.

В Министерство просвещения Республики Казахстан заверили, что приказ находится на завершающей стадии согласования.

Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Сейфулла Смайлов сообщил, что документ вскоре будет утвержден. По его словам, дополнительное время потребовалось для устранения выявленных замечаний в учебной литературе.

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