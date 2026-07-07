«Я на минуту»: почему нельзя оставлять ребенка одного в машине летом





Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призвала водителей не оставлять детей одних в автомобиле в жаркую погоду, напомнив, что даже несколько минут в закрытом салоне могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья ребенка.

В компании отмечают, что летом температура внутри автомобиля повышается очень быстро. Даже если на улице около +25 градусов, уже через 10 минут в салоне может стать на 10–15 градусов жарче, а спустя час температура способна превысить +50 градусов.

Особую опасность это представляет для детей, поскольку их организм перегревается значительно быстрее, чем у взрослых. Несколько минут в закрытом автомобиле могут привести к перегреву, тепловому удару, потере сознания и другим тяжелым последствиям.

Кроме высокой температуры существуют и другие риски. Оставшись без присмотра, ребенок может случайно заблокировать двери, открыть или закрыть окна, нажать кнопки управления автомобилем или испугаться и не суметь самостоятельно выбраться.

В «ҚазАвтоЖол» подчеркивают, что приоткрытые окна или парковка в тени не делают ситуацию безопасной, так как салон автомобиля продолжает нагреваться.

Водителей призывают не оставлять детей одних в машине ни у магазина, ни у аптеки, ни на заправке, даже если отлучиться нужно всего на несколько минут. По словам специалистов, одна минута невнимательности может привести к трагическим последствиям.

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