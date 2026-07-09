Отдых вышел дорогим: костанайцев штрафуют на пляжах

В Костанае сотрудники полиции проводят рейды на городских пляжах и привлекают отдыхающих к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.
По словам полицейских, чаще всего нарушителей выявляют именно с пивом. Несмотря на распространенное мнение, пиво также относится к алкогольной продукции, поэтому его употребление на пляжах запрещено.
Согласно статье 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, за исключением заведений общественного питания, где разрешена продажа алкоголя на разлив, предусмотрен штраф в размере 5 МРП — 21 625 тенге .
Во время рейдов сотрудники полиции не только составляют административные протоколы, но и проводят профилактические беседы с отдыхающими, напоминая о правилах поведения в местах массового отдыха и безопасности на воде.
Полицейские призывают жителей и гостей города соблюдать требования законодательства, чтобы отдых не закончился штрафом.
На границе Казахстана выявили сотни автомобилей с незаконными топливными баками
Покупки в рассрочку через маркетплейсы будут регулировать строже
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.