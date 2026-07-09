Отдых вышел дорогим: костанайцев штрафуют на пляжах





В Костанае сотрудники полиции проводят рейды на городских пляжах и привлекают отдыхающих к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

По словам полицейских, чаще всего нарушителей выявляют именно с пивом. Несмотря на распространенное мнение, пиво также относится к алкогольной продукции, поэтому его употребление на пляжах запрещено.

Согласно статье 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, за исключением заведений общественного питания, где разрешена продажа алкоголя на разлив, предусмотрен штраф в размере 5 МРП — 21 625 тенге .

Во время рейдов сотрудники полиции не только составляют административные протоколы, но и проводят профилактические беседы с отдыхающими, напоминая о правилах поведения в местах массового отдыха и безопасности на воде.

Полицейские призывают жителей и гостей города соблюдать требования законодательства, чтобы отдых не закончился штрафом.

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