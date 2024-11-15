На границе Казахстана выявили сотни автомобилей с незаконными топливными баками

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает выявлять случаи незаконного вывоза горюче-смазочных материалов с использованием автомобилей, оборудованных дополнительными топливными баками, сообщает polisia.kz
Для усиления контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу работают 59 полицейских постов. На них сотрудники полиции совместно с представителями других государственных органов проводят осмотр транспортных средств, пересекающих границу.
С начала 2026 года выявлено 255 фактов эксплуатации автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях.
Среди привлеченных к ответственности — 195 иностранных граждан и 60 граждан Казахстана. После демонтажа незаконно установленных баков транспортные средства были возвращены владельцам.
В МВД напомнили, что попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов находятся на особом контроле, и призвали граждан и перевозчиков соблюдать требования законодательства.
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